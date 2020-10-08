خبير امني: الكتل الكونكريتية خيار يمكن اللجوء اليه لتطويق المناطق ذات التواجد الارهابي

2020/10/08 | 08:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، ان هناك امكانية لاستخدام الكتل الكونكريتية لتطويق المناطق والقرى في بعض المحافظات التي تشهد تواجدا للعناصر الارهابية، لافتا الى ان القوات الامنية ستتمكن من ضبط الامن وانهاء مظاهر الارهاب في المناطق المطوقة سواء بالخنادق او الكتل الكونكريتية.

وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “اكثر المناطق سخونة في الوقت الراهن هي ديالى وبعض المناطق الاخرى في الانبار وصلاح الدين ونينوى، وهو مايتوجب اتباع خطة امنية جديدة لانهاء كل مظاهر الارهاب في تلك المناطق”.

واضاف ان “الهجمات الارهابية المتكررة بالقذائف والسلاح المتوسط على بعض القرى، تؤكد ان هناك ضرورة ملحة لاستخدام الكتل الكونكريتية او حفر الخنادق للاحاطة بتلك المناطق وتنفيذ عمليات امنية لانهاء اي تواجد للارهاب”.

وبين ان “بعض الجهات والدعم الاميركي مازال متواصل للعناصر الارهابية من اجل ادامة عمليات العنف وزعزعة الامن وعدم استقرار العراق امنياً”.



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