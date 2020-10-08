صراع دول لا حضارات - حسن مدن

2020/10/08 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن تجري العودة كثيراً إلى قصيدة الشاعر قسطنطين كافافي الذي عاش في الإسكندرية في زمن غابر وفيها يقول: "لأن الليل قد أقبل ولم يحضر البرابرة، ووصل البعض من الحدود، وقالوا إنه ما عاد للبرابرة وجود، ماذا سنفعل الآن بلا برابرة؟ لقد كان هؤلاء الناس حلاً من الحلول" .وغاية العودة إلى هاته القصيدة التدليل على أن "البرابرة" هم الآخرون، الأقل مرتبة وتحضراً، وهم بهذا المعنى أيضاً العدو الفعلي الماثل أو العدو ......





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