هل العراق اليوم بحاجة الى ماركس ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/10/08 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب • العلى الرغم من مرور فترة طويلةً على رحيل الفيلسوف الالماني الكبير، مؤسس النظرية الماركسية كارل ماركس ، فإنه مازال حياً في أفكاره ونظريته, ومازال يشغل الناس بهذه الافكار ويملأ الدنيا, وفي كل أزمة مالية يشهدها النظام الرأسمالي تعود أفكار ماركس إلى الظهور.



اذن ماركس لم يمت ولم تمت أفكاره ونظريته بشأن نقد الرأسمالية وآن الأوان لاستعادتها مرة اخرى، فالماركسية وكما قال لينين ليست انعزالية وليست عق ......





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