فرنسا تفرض قيود جديدة للسيطرة على كورونا

2020/10/08 | 08:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ان فرنسا ستفرض قيوداً جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بعدما سجلت زيادة قياسية في عدد حالات العدوى الجديدة بالمرض بلغت 19 ألف حالة.

وقال ماكرون في مقابلة أذاعتها قنوات التلفزيون الرئيسية في فرنسا: “في الأماكن التي ينتشر فيها المرض بسرعة شديدة… ستكون هناك قيود جديدة”.

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