ترامب يشيد بأدوية شركتي

2020/10/08 | 09:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة-واع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الفضل في شفائه من فيروس كورونا المستجد، يعود لأدوية شركتي "ريجينيرون" و"إيلي ليلي أند كو"، مشيرا إلى أنه يرغب بجعلها متوفرة على نطاق واسع.

وأكد ترامب عبر مقطع مصور نشره في موقع "تويتر": "شعرت بتحسن على الفور لدينا ريجينيرون ولدينا عقار مشابه كثيرا من إيلي ليلي ويجري طرحهما حاليا، ونحن نحاول توفيرهما بشكل طارئ"، مضيفا أنه "سيسعى لإتاحة العقارين مجانا.

المصدر: رويترز

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