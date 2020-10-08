العتبتان: 32 الف موكب قدم خدماته لزائري الاربعين في جميع المحافظات

2020/10/08 | 09:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..

اعلن قسم المواكب والهيئات الحسينية في العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين، الخميس، عن مشاركة ٣٢ الف موكب لخدمة زائري الاربعينية بجميع محافظات البلاد.

وقال رئيس القسم رياض نعمة السلمان في تصريج لـ/المعلومة/، ان “المواكب التي قدمت الخدمات لزائري الأربعين في جميع المحافظات بلغت ٣٢ ألف موكب، ١٠٣٤٩ منها قدمت خدماتها ضمن الحدود الادارية لمحافظة كربلاء”.

وأضاف السلمان أن “أكثر المحافظات بعدد المواكب الخدمية والعزائية والتي قدمت خدماتها في كربلاء محافظة بغداد ب٢٨٠٠ موكب وهيئة خدمية”.

واشار الى انه “وبسبب الظروف الاستثنائية التي خلفتها جائحة كورونا لم تدخل العديد من المواكب العربية والاجنبية ولم تدخل سوى ٥ مواكب من لبنان، وموكب من سوريا، وموكب من الكويت وموكب من باكستان”.



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