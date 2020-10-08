بيراميدز ينافس الزمالك على الوصافة بعد فوزه على نادي مصر

2020/10/08 | 09:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….تمكن نادي بيراميدز من الفوز على نادي مصر بهدف نظيف دون مقابل في الوقت البدل الضائع ضمن منافسات الدوري المحلي.المباراة التي جمعت الفريقين جاءت ضمن مباريات الجولة 32 من منافسات الدوري المحلي في مصر حيث تمكن اللاعب محمد فاروق من تسجيل هدف نادي بيراميدز في الدقيقة 93 من وقت المباراة.وبهذا الفوز […]

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