إعصار دلتا “يغذي” أسعار النفط بارتفاع عقب هبوط حاد

2020/10/08 | 09:31 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الخميس، مع إجلاء عمال النفط منصات الحفر في خليج المكسيك بالولايات المتحدة قبل إعصار “دلتا”، على الرغم من استمرار مخاوف الطلب على الوقود بسبب تلاشي فرص التوصل إلى اتفاق تحفيز اقتصادي أمريكي وزيادة مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات أو 0.16 بالمئة إلى 40.02 دولار للبرميل في الساعة 5:30 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت 1.8 بالمئة يوم الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا ، أو 0.13٪ ، إلى 42.12 دولار للبرميل ، بعد انخفاضها 1.6٪ يوم الأربعاء.

ومع توقع اشتداد إعصار دلتا إلى عاصفة من الفئة 3 مع رياح تصل سرعتها إلى 120 ميلاً في الساعة (193 كم في الساعة) ، اوقفوا منتجو النفط 183 منشأة بحرية وأوقفوا ما يقرب من 1.5 مليون برميل يوميًا من إنتاج النفط.

وتعرضت المنطقة ، التي تمثل 17٪ من إنتاج الخام الأمريكي ، لعدة عواصف خلال الأشهر القليلة الماضية ، كل منها أثر لفترة وجيزة في إنتاج النفط.

وتلاشت الآمال في زيادة الطلب على الوقود الأمريكي حيث كرر مسؤولو البيت الأبيض يوم أمس الأربعاء أن “مفاوضات التحفيز متوقفة” بعد يوم من توقف الرئيس دونالد ترامب للمحادثات حول حزمة إغاثة واسعة النطاق.

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر، كما انخفضت مخزونات نواتج التقطير.



ومع ذلك ، ارتفعت إمدادات النفط الخام بمقدار 501 ألف برميل ، مع صعود الإنتاج والواردات.

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