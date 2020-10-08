مارغريت أتوود وموريكامي ضمن المرشحين..

2020/10/08 | 09:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمنح أكاديمية نوبل في ستوكهولم، اليوم الخميس، أشهر جائزة للآداب في العالم بعد خروجها من واحدة من الفترات الأكثر اضطراباً في تاريخها.

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