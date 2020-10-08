العتبة الحسينية: 500 صحفي و١٠٠ وسيلة اعلامية شاركوا بتغطية الأربعينية  

2020/10/08 | 09:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..

اعلن قسم الاعلام في العتبة الحسينية المقدسة، الخميس، عن مشاركة ٥٠٠ صحفي من ١٠٠ وسيلة إعلامية مختلفة لنقل وقائع زيارة الاربعين في كربلاء.

وقال رئيس القسم علي شبر في تصريح لـ/المعلومة/، ان “اكثر من ٥٠٠ صحفي يعملون في اكثر من ١٠٠ وسيلة اعلامية توزعت بين الفضائيات والإذاعات والوكالات شاركوا في نقل مجريات زيارة الاربعين المليونية في كربلاء”.

وأضاف شبر ان “صحن العقيلة زينب احتضن ١٦ عجلة للنقل الخارجي، فيما وفرت العتبة الحسينية خدمة الإنترنت للصحفيين بالقرب من عجلات النقل الخارجي (SNG) لمساعدتهم في رفع المواد الإعلامية لمؤسساتهم”.

واشار الى ان “العتبة الحسينية المقدسة وفرت فندقا للصحفيين بالاضافة الى الدعم اللوجستي”، مؤكدا ان “هذه الزيارة افتقدت الى الصحفيين الاجانب بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا”.



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