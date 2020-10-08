اليوم انخفاض سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي

2020/10/08 | 09:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….شهدت الليرة التركية انخفاضا قياسيا مقابل الدولار أمس، متأثرة ببواعث قلق المستثمرين من عقوبات أمريكية محتملة والعلاقات المتوترة مع الاتحاد الأوروبي والصراع الدائر في القوقاز.حيث فقدت الليرة التركية ما نسبته 24 في المائة من قيمتها هذا العام بفعل المخاوف حيال تناقص احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي.حيث سجلت الليرة التركية […]

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