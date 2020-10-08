الرافدين : فروعنا باشرت عملها اليوم لتوزيع رواتب الموظفين

2020/10/08 | 09:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن مباشرة فروعه في بغداد والمحافظات بالدوام الرسمي اليوم لاستكمال صرف رواتب الموظفين.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “بناء على توجيهات وزير المالية ومتابعة واشراف من قبل مدير عام المصرف فان فروع المصرف في بغداد والمحافظات مفتوحة لتسلم وصرف رواتب موظفي دوائر الدولة”.وأضاف البيان أنه “تم رفع رواتب العديد من دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف خلال اليومين الماضيين ولحاملي بطاقة الماستر كارد”.واوضح ان “المصرف مستمر في تزويد فروعه بالمبالغ اللازمة لإنجاز عملية صرف الرواتب وتوزيعها على الموظفين بسهولة وبدون اَي عوائق”.



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