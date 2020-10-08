وزير النقل يعلن نجاح خطة النقل الخاصة بزيارة الأربعين

2020/10/08 | 09:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي ، الخميس ، عن نجاح خطة الوزارة الخدمية الخاصة بتفويج زائري كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

وبين السيد الوزير : ان تظافر الجهود الخيرة ومثابرة ملاكات الوزارة وتشكيلاتها كافة والتنسيق العالي مع الجهات الأمنية والإدارية والخدمية الساندة في بغداد و كربلاء المقدسة قد اثمرت والحمد لله عن تفويج زائري اربعينية الامام الحسين (ع) بإنسيابية عالية وفق خطة مدروسة أعدتها الوزارة مسبقاً اخذت بعين الاعتبار توفير باصات و قطارات اضافية من اجل انجاح عملية التفويج العكسي بعد انتهاء الزيارة المليونية.

وتابع سيادته : يأتي نجاح هذه الخطة وتميزها لهذا العام بسبب الانضباط العالي و العمل على مدار الساعة وسط ظروف وباء كورونا مما استدعى الالتزام التام بتعليمات الصحة والسلامة والقيام بعمليات التعفير المستمرة سواء في المرائب او في المركبات والقطارات .

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