رونالدو يحقق رقما مميزا بعد سن الـ30

2020/10/08 | 09:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نجح كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال، البالغ 35 عاما في تحقيق رقم مميز خلال مباراة منتخب بلاده الودية أمام إسبانيا، الأربعاء، ضمن تحضيرات ما قبل بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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