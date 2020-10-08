ترامب : اللقاح كورونا سيكون متاحا قبيل الانتخابات الرئاسية أو بعدها مباشرة

2020/10/08 | 09:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عن موعد إطلاق لقاح كورونا الأميركي المنتظر.وقال ترامب في إفادة صحفية من أمام المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض نشرت عبر حسابه بموقع “تويتر” وتابعتها المستقلة، اليوم الخميس، “إن اللقاح سيكون متاحا قبيل الانتخابات الرئاسية أو بعدها مباشرة”.A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J.Trump […]

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