قائد شرطة ديالى يعلن نجاح خطة”زيارة الاربعين”

2020/10/08 | 09:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلن قائد شرطة ديالى اللواء حامد الشمري، الخميس، عن نجاح خطة زيارة الاربعين في المحافظة، مؤكدا أن الخطة لم تشهد اية خروقات.وقال الشمري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” خطة زيارة الاربعين الامنية في ديالى نجحت في تحقيق كل الاهداف المرسومة لها في تامين تدفق عشرات الالاف من الزوار المتوجهين سيرا على الاقدام من كل القرى والمدن والقصبات الى كربلاء المقدسة “.واضاف الشمري،ان” الخطة لم تشهد اي خروقات”، لافتا الى ان “قيادة شرطة ديالى اشتركت مع كافة صنوف الاجهزة الامنية بالتنسيق مع دائرة الصحة والدوائر الخدمية الاخرى وهيئة المواكب الحسينية في المحافظة من اجل حماية امن الزائرين وتوفير الخدمات الصحية والامور الادارية الاخرى وتقديم المساعدة للحالات الإنسانية”.وأشار إلى أن “المحافظة لم تشهد اي حادث”، مشيدا بـ”مستوى الوعي لدى الزائرين في المحافظة من خلال الامتثال للقانون والارشادات الصحية انعكس على تسهيل مهمة تنفيذ الواجبات الامنية واسهم في انجاح الخطة الأمنية”.



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