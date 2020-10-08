​أبرز ما حدث خلال مناظرة بنس والمرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس

2020/10/08 | 09:44 - المصدر: NRT عربية

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مناظرة بنس مع المرشحة الديمقراطية

فوتو: ارشيف

منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

واجه نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس السيناتور كامالا هاريس، في مناظرة سيطر عليها أداء وسجل الرئيس دونالد ترمب.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن المناظرة جرت مساء أمس الأربعاء، 7 تشرين الأول 2020، حيث فصلت بين الجانبين عوازل زجاجية وكانا على مسافة 12 قدما من بعضهما، وحاول بنس، خلالها الدفاع عن سجل ترمب في مواجهة انتقادات هاريس، واتهمها بأنها "غير صادقة"، قائلا "سيناتور هاريس، أنت مخولة بالحديث عن آرائك ولكنك لست ملتزمة بالحقائق".

وسعى بنس، جاهدا لتقديم صورة إيجابية عن سنوات ترمب في الحكم، وذلك في الوقت الذي يبدو فيه أن السباق الانتخابي يفلت من يد ترمب لصالح منافسه جو بايدن، إذ أظهر آخر استطلاع للرأي أن 57% من الأميركيين يؤيدون بايدن مقابل 41% لترمب.

واتسع الفارق بين بايدن وترامب إلى 16 نقطة في الوقت الذي تتزايد فيه الأضواء على ترمب، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأسلوب إدارته لتفشي الفيروس في الولايات المتحدة الذي يعتبر أكبر أزمة تواجهها بلاده منذ الحرب العالمية الثانية.

وحاول بنس، خلال المناظرة التركيز على أن ترمب "خلق اقتصادا قويا" دون الإقرار بالانهيار الاقتصادي الي حدث خلال الشهور الماضية مع تفشي كورونا.



كما حاول إلقاء الضوء على صناعة ترامب لصفقات دولية خاصة إبرام اتفاقات بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط، بينما تجاهل العزلة الدولية لأميركا خاصة من قبل أبرز حلفائها في عهد ترمب.

ورفض بنس، مثلما فعل ترمب في مناظرته مع بايدن، إعلان الالتزام بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر الانتخابات، وعند سؤاله عما سيفعله إذا رفض ترمب نتيجة الانتخابات، قال بنس إنه "يعتقد أن ترمب سيفوز بفترة رئاسية ثانية."

ونجحت هاريس، في وضع بنس في موقف دفاعي من بداية المناظرة للدفاع عن سجل ترمب في فترته الأولى، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد واتفاقيات التجارة والرعاية الصحية والتغير المناخي وإدارته لأزمة كورونا بالإضافة إلى ملف ضرائبه.

وأدانت هاريس، تعامل ترمب مع أزمة كورونا، مشيرة إلى موت 210 آلاف أميركي وإصابة أكثر من 7,5 مليون آخرين بفيروس كورونا، وقالت إن "الشعب الأميركي شهد أكبر فشل لأي إدارة رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن ترمب قلل من خطورة الفيروس منذ بداية انتشاره وقلل من أهمية ارتداء الكمامات.

ورغم أن مناظرة نائبي الرئيس عادة لا يكون لها تأثير كبير على نتيجة الانتخابات، إلا أن هذا العام قد يكون اهتمام الناخبين أكبر بمن سيكون نائب الرئيس، خاصة في ظل كبر سن مرشحي الرئاسة إذ يبلغ بايدن من العمر 77 عاما فيما يبلغ ترمب 74 عاما، وأثارت إصابته بكورونا مخاوف الأميركيين بشأن صحته.

ر.إ

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