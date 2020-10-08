برلمان دولة مجاورة يصوت على إرسال قوات عسكرية إلى العراق

2020/10/08 | 09:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

صادق البرلمان التركي، على تمديد إرسال القوات العسكرية إلى خارج البلاد عاماً إضافياً، للقضاء على الهجمات المحتملة ضد البلاد في العراق وسوريا.

وكان البرلمان التركي قد صادق في 8 من تشرين الأول 2019، على تمديد التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية بشأن العمليات خارج الحدود في العراق وسوريا لمدة عام اعتباراً من يوم 30 من الشهر نفسه.

النائب عن ولاية أرضروم في حزب الحركة القومية التركي، كامل أيدن، قال إن بلاده تعمل بشكل استباقي منذ ما يقارب 40 عاماً لمطاردة حزب العمال الكوردستاني في الخارج والداخل، وتكافح جميع أنواع المنظمات “الإرهابية”، وفقاً لموقع الأناضول.

جاء ذلك خلال جلسة للجمعية العامة للبرلمان، حول المذكرة الرئاسية بشأن تمديد فترة إرسال القوات العسكرية التركية لإجراء عمليات عسكرية لملاحقة “الإرهابيين” في كل من العراق وسوريا، حيث وافق البرلمان على تمديدها عاماً واحداً اعتباراً من 30 تشرين الأول الجاري.

وأقدم الطيران التركي، يوم الثلاثاء، على قصف جبل متين قرب القرى المتاخمة لبلدة ديرلووك في قضاء آميدي “العمادية”، في إقليم كوردستان.

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