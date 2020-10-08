إسبانيا والبرتغال يتقدمان بطلب استضافة كأس العالم 2030

2020/10/08 | 09:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / -صادق الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) والاتحاد البرتغالي لكرة القدم (FPF) على اتفاقية لتقديم عرض مشترك لاستضافة كأس العالم 2030.وبحسب وسائل إعلام دولية “تم التوقيع على الوثيقة بين الطرفين في لشبونة من قبل رئيسي الاتحادين لويس روبياليس (RFEF) وفرناندو جوميز (FPF).”.وفي شباط/ فبراير الماضي، أفيد أن الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي […]

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