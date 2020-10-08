مجلس الأمة الكويتي يبايع الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولياً للعهد

2020/10/08 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت وسائل الاعلام الكويتية، اليوم الخميس (8 تشرين الاول 2020)، بأن مجلس الأمة، بايع بالإجماع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد.





وذكرت وصحيفة "القبس" الكويتية، أن "نواب مجلس الأمة بايع الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد بإجماع وبحضور 59 عضواً".





وأثنى النواب خلال جلسة المبايعة على اختيار سمو الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد"، مشيدين بـ "الخطوة السريعة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في تزكية سموه".





وأكد النواب أن "قرار اختيار نواف، سيدفع البلاد إلى مزيد من الاستقرار، مستذكرين بهذه المناسبة بكثير من الوفاء الرجال الأوائل الذين ساهموا في وضع الدستور ودوره في الانتقال السلس للسلطة".





وكان سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمس الأربعاء أمراً أميرياً، يقضي بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد.

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