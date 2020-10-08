الأزمة النيابية تحذر من موجة مقبلة لكورونا وتؤكد إمكانية عودة الحظر الشامل

2020/10/08 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت خلية الأزمة النيابية، اليوم الخميس (08 تشرين الأول 2020)، إمكانية العودة لحظر التجوال الشامل أو الجزئي في العراق، إذا ما ازدادت إصابات كورونا اليومية إلى أكثر من 20 ألف إصابة، فيما حذرت من موّجة جديدة مقبلة على العراق.

وقال مقرر الخلية، النائب جواد الموسوي في مقطع صوتي، إن "أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ما زالت كبيرة جداً، ويومياً تُسجل من 4 آلاف إلى 5 آلاف إصابة، وفي بعض الأحيان نتجاوز الـ 5 الآلاف"، مشيراً إلى أن "هذا العدد كبير مقارنة بالدول المجاورة والعربية".

وأضاف الموسوي، أن "النظام الصحي مسيطر على هذه الأعداد، لكن نحن حذرون من موّجة ثانية ممكن أن يشهدها العراق في الشهر المقبل أو نهايته، وتم التحضير لهذه الموجة المتوقعة"، مشيراً إلى "تحضير الكثير من الأسرة، ووصلت الأسرة الجديدة المجهزة إلى أكثر من 10 آلاف سرير، فضلاً عن تحضير الأجهزة والأدوية اللازمة لمواجهة هذه الجائحة المقبلة".وأكد الموسوي قائلاً: "تخوفنا الأكبر من أن تكون هناك زيادة كبيرة بأعداد المصابين إلى حد عدم استطاعة نظامنا الصحي استيعاب هذه الأعداد، وإذا زادت الأعداد أكثر من 20 ألف إصابة فبالتأكيد لا يمكن السيطرة على هذه الزيادة"، مضيفاً: "بالتالي سنُجبر على العودة إلى الحظر الجزئي او الشامل، وهذا ما لا نرغب به في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة جدا".

ووصل عدد الإصابات الكلي بفيروس كورونا المستجد في العراق إلى 391044 حالة، بينما بلغ العدد الكلي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء 319784 حالة شفاء، في حين ارتفع عدد الوفيات الكلي في العراق إلى 9604 حالات، بحسب بيان وزارة الصحة الصادر يوم أمس الأربعاء.





ووفقاً للبيان، تم تسجيل 3923 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف محافظات العراق يوم أمس، ومع عدد الإصابات المسجلة، أشارت الوزارة إلى تسجيل 3413 حالة شفاء من الفيروس، مع تسجيل 73 حالة وفاة في عموم العراق.

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