وزير النقل يعلن نجاح خطة نقل الزائرين

2020/10/08 | 09:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

اعلن وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي ،اليوم الخميس، نجاح خطة النقل الخاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين (ع).

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،أن"الشبلي اعلن عن نجاح خطة الوزارة الخدمية الخاصة بتفويج زائري كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)".

واضاف ان"تظافر الجهود الخيرة ومثابرة ملاكات الوزارة وتشكيلاتها كافة والتنسيق العالي مع الجهات الأمنية والإدارية والخدمية الساندة في بغداد و كربلاء المقدسة قد اثمرت عن تفويج زائري اربعينية الامام الحسين (ع) بإنسيابية عالية وفق خطة مدروسة أعدتها الوزارة مسبقاً اخذت بعين الاعتبار توفير باصات و قطارات اضافية من اجل انجاح عملية التفويج العكسي بعد انتهاء الزيارة المليونية".

واشار الى ان"نجاح الخطة لهذا العام يأتي بسبب الانضباط العالي و العمل على مدار الساعة وسط ظروف وباء كورونا مما استدعى الالتزام التام بتعليمات الصحة والسلامة والقيام بعمليات التعفير المستمرة سواء في المرائب او في المركبات والقطارات ".

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