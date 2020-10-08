فرض قيود جديدة في فرنسا وسط ارتفاعات غير مسبوقة في الإصابات بكورونا

2020/10/08 | 09:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن سلطات بلاده ستفرض قيودا جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا بعدما سجلت فرنسا زيادة قياسية في عدد الإصابات بالمرض.وقال ماكرون، في مقابلة أذاعتها قنوات التلفزيون الرئيسية في فرنسا: “في الأماكن التي ينتشر فيها المرض بسرعة شديدة … ستكون هناك قيود جديدة”.وتشهد فرنسا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بعد أن تراجع هذا المؤشر بشكل ملحوظ أوائل الصيف الماضي.وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية، في وقت سابق من الأربعاء، تسجيل 18746 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء التفشي في البلاد، لتصل الحصيلة الإجمالية للحالات إلى مستوى 653509.كما رصدت فرنسا 80 وفاة جديدة، وعلى الرغم من أن هذا العدد يشهد كذلك ارتفاعا تدريجيا، إلا أنه بعيد عن المستويات التي بلغها في فترة ذروة التفشي حينما تجاوز أحيانا 1000 حالة.انتهى / 25م

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