الرافدين يعلن عن مباشرة فروعه بالدوام الرسمي اليوم لاستكمال صرف رواتب الموظفين

2020/10/08 | 10:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /-اعلن مصرف الرافدين عن مباشرة فروعه في بغداد والمحافظات بالدوام الرسمي اليوم لاستكمال صرف رواتب الموظفين.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه “بناء على توجيهات وزير المالية ومتابعة واشراف من قبل مدير عام المصرف فان فروع المصرف في بغداد والمحافظات مفتوحة لتسلم وصرف رواتب موظفي دوائر الدولة”.واشار الى انه “تم رفع رواتب […]

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