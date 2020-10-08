الزيارة الاربعينية تبلغ ذروتها اليوم بمشاركة الملايين

2020/10/08 | 10:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..أحيا ملايين الزائرين كربلاء المقدسة زيارة الأربعين وسط اجواء امنية وخدمية وصحية مشددة.وقال مراسل /المعلومة/، إن “ملايين الزائرين من مختلف المحافظات أحيوا في كربلاء الزيارة الاربعينية وسط اجواء امنية وخدمية وصحية مشددة، بعد أن شهدت المدينة المقدسة منذ عشرة أيام توافدا مليونيا على عكس المتوقع بسبب ظروف جائحة كورونا”.وأضاف أن “خطة النقل وتفويج الزائرين بشكل عكسي الى محافظاتهم امتازت هذا العام بانسيابية عالية حيث لا زالت العجلات تصل الى مسافات قريبة من مركز كربلاء، وعند القطوعات الامنية التي تتوفر فيها مئات العجلات الكبيرة والصغيرة”.واشار الى ان “الخطط الامنية والخدمية سجلت نجاحا كبيرا أسهم ولغاية الان بانسيابية الحركة في جميع المحاور والطرق المؤدية الى المرقدين الشريفين للامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام، فيما لم يحدث اي خرق امني”.



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