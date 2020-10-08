2020/10/08 | 10:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لجسم الإنسان أنواع مختلفة من العظام، والتي ترتبط ببعضها بعضا عند تقاطعات تسمى المفاصل، تدعم هذه المفاصل الحركة وتساعد في الحفاظ على استقرار الجسم، كما أنها تسهل علينا القيام بوظائفنا اليومية مثل: الحركة، والجري، والقفز، والالتواء، والدوران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 عادات صحية للحفاظ على صحة المفاصل مع التقدم في العمر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 عادات صحية للحفاظ على صحة المفاصل مع التقدم في العمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).