2020/10/08 | 10:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يعتقد علماء دنماركيون، أنه سيتم مستقبلا استبدال اللحوم بالمأكولات البحرية، مثل الطحالب والمحار والأسماك الصغيرة، كونها صحية وغير ضارة بالبيئة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف سيكون طعام المستقبل؟) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف سيكون طعام المستقبل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).