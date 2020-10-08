شتيات المصاطب - رولا حسينات

2020/10/08 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رولا_حسينات ريثما تلملم أشلاءك المنهزمة وتقصي عنك ما دنا من ذكريات..



يُتمُّ الزورق تموجه عابرا ملتويا حينا وناسكا حينا آخر، ويُبقي حينا آخر سيره كأفعى متعرجا فتضيق أنفاسه عند كل التواء حتى ينفرج ملتهمًا كل ما في وجهه، حتى ظن الرائي أنّه في بحر عظيم فيستفيق على كومة من البوص الباسقة رابضة وسط المياه أمامه كرجال شدوا أزر بعضهم بعضًا..وأشجار السنديان ككومة نبتت من مائه...تنتشي بدغدغاته على حفافيها ليفارقها منسلا ......





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