وزير النقل يعلن عن “نجاح” خطة الوزارة الخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية

2020/10/08 | 10:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلن وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، عن “نجاح” خطة الوزارة الخدمية الخاصة بتفويج زائري كربلاء الوافدين لإحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين بن علي “ع”.وقال الشبلي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، إن “تضافر الجهود الخيرة ومثابرة ملاكات الوزارة وتشكيلاتها كافة والتنسيق العالي مع الجهات الأمنية والإدارية والخدمية الساندة في […]

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