هيرو ابراهيم احمد تعزي برحيل الشيخ سالار الحفيد

2020/10/08 | 10:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثت السيدة هيرو ابراهيم احمد برقية تعزية بوفاة الشخصية البارزة في مدينة السليمانية الشيخ سالار الحفيد.

وجاء في نص البرقية:

ببالغ الحزن والاسى، تلقينا نبأ رحيل الشخصية الدينية والاجتماعية المعروفة في كوردستان " شيخ سالار حفيد"، نتقدم اليكم باحر التعازي ونشارككم الاحزان، مبتهلين الى الله عز وجل ان يلهمكم الصبر والسلوان، ولروحه الرحمة والجنة الواسعة، وان تكون خاتمة الاحزان.

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