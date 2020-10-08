المالية النيابية: مشروع قانون العجز المالي لم يصل الينا بعد

2020/10/08 | 10:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسة اعتيادية يوم السبت المقبل، فيما اكدت اللجنة المالية النيابية ان مشروع قانون تمويل العجز المالي لم يصل الى المجلس بعد.

وقال عضو اللجنة النائب شيروان ميرزا في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الخميس 8/10/2020، ان مجلس النواب لم يتسلم بعد مشروع قانون تمويل العجز المالي الذي صادقت عليه الحكومة قبل أيام.

وأضاف ان مجلس النواب سيعقد جلسة يوم السبت المقبل، لكن لم يصدر لحد الآن جدول أعمال هذه الجلسة.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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