البعيجي: اطلاق رواتب الموظفين ليس منة وعلى الحكومة ايجاد حلول سريعة

2020/10/08 | 10:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد النائب منصور البعيجي، الخميس، أن اطلاق رواتب الموظفين ليس منة من الحكومة او اي جهة كانت انما هو حق طبيعي لموظفي الدولة وليس لأي احد فضل فيه نهائيا وعلى الحكومة العراقية ان تتدبر امورها وان لاتقف مكتوفة الايدي جراء الازمة الراهنة التي يمر بها البلد .وقال البعيجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “صرف رواتب موظفي الدولة اضر كثيرا بشريحة كبيرة تعتمد على معيشتها على الراتب ناهيك عن الاضرار بالاقتصاد العام للبلد بسبب تاخر صرف رواتب الموظفين الذي ادى الى شلل بالاسواق العراقية”.وأضاف، أن “على الحكومة العراقية ان تتحرك سريعا لأيجاد حل للازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد وتوفير حلول سريعة خصوصا وان العالم جميعا يمر بهذه الازمة وليس العراق ولكن التخطيط الناجح لتلك الدول جنبها حصول ازمة كبيرة كما حصل في العراق”.ودعا البعيجي الحكومة الى “عدم الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي لحل الازمة ودفع الرواتب لانه هنالك العديد من الحلول الاخرى التي نامل من الحكومة ان تفعلها لعبور الازمة الاقتصادية وسنكون داخل قبة البرلمان داعمين للحكومة اما مشروع الاقتراض لن نسمح به لانه سيسير بالبلد نحو الافلاس وهذا مالانقبل به”.



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