ارتفاع أسعار النفط عالميًّا

2020/10/08 | 10:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

ارتفعت أسعار النفط الخام مع افتتاح السوق الأميركية، يوم أمس ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثالث على التوالي بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين، بدعم تراجع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات، وانخفاض إنتاج الولايات المتحدة من خليج المكسيك بسبب إعصار دلتا.

ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية لاحقًا اليوم ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأميركية.

وارتفع الخام الأميركي قرابة 4ر1 بالمئة إلى مستوى 32ر40 دولارًا، من مستوى الافتتاح عند 78ر39 دولارًا، وسجل أدنى مستوى عند 45ر39 دولارًا.

وعند تسوية الأمس، حقق الخام الأميركي ارتفاعًا بنسبة 1ر1 بالمئة، في ثاني مكسب يومي على التوالي، مسجلًا أعلى مستوى في أسبوعين عند 83ر40 دولارًا للبرميل.

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