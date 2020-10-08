2020/10/08 | 10:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صرف رواتب منتسبي وزارة الدفاع ودوائر أخرى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صرف رواتب منتسبي وزارة الدفاع ودوائر أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).