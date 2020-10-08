مهاجم فرنسا يدخل التاريخ من أوسع ابوابه

2020/10/08 | 11:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أصبح أوليفييه جيرو ثاني هدافي منتخب فرنسا عبر تاريخه، بعدما سجل هدفين، ليرفع رصيده إلى 42 هدفاً، في فوز فرنسا بطلة العالم 7-1 على أوكرانيا ودياً.

وهز جيرو الذي احتفل بخوض مباراته الدولية المئة، الشباك مرتين بعد الاستراحة، ليصبح على بعد تسعة أهداف من تييري هنري.

واجتاز مهاجم تشيلسي عدد أهداف أسطورة الكرة الفرنسية ميشيل بلاتيني الذي أحرز 41 هدفاً من 72 مباراة، خلال الفترة 1976-1987.

وجاءت باقي أهداف فرنسا عن طريق إدوار كامافينغا البالغ عمره 17 عاماً، الذي أصبح أصغر لاعب منذ 1914 يسجل هدفاً مع المنتخب الوطني، وفيتالي ميكولينكو بطريق الخطأ في مرماه، وكورنتين توليسو، وكيليان مبابي، وأنطوان غريزمان.

وسجلت أوكرانيا الهدف الوحيد بواسطة فيكتور تسيغانكوف.

ومنح كامافينغا التقدم لفرنسا في الدقيقة التاسعة، بعدما تابع ضربة رأس من جيرو ارتدت من هيروهي بوشتشان.

وكان بوشتشان الحارس الوحيد في تشكيلة أوكرانيا، على الرغم من وضع اسم أولكسندر شافوكوفسكي الذي اعتزل في 2016، مساعد المدرب في قائمة المباراة، ليعوض غياب حارسين مصابين بفيروس كورونا.



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