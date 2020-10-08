2020/10/08 | 11:03 - المصدر: عين العراق

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قائد شرطة ديالى يعلن نجاح خطة الزيارة الاربعينية الامنية في المحافظة

اعلن قائد شرطة ديالى اللواء حامد الشمري عن نجاح الخطة الامنية الخاصة بزيارة أربعينية الامام الحسين /عليه السلام / للزوار القاصدين كربلاء المقدسة.

وقال الشمري في بيان تلقته "عين العراق نيوز" ان خطة زيارة الاربعين الامنية في ديالى نجحت في تحقيق كل الاهداف المرسومة لها في تامين تدفق عشرات الالاف من الزوار المتوجهين سيرا على الاقدام من مختلف مناطق ديالى الى كربلاء المقدسة “.

واضاف ان شرطة ديالى اشتركت مع كافة صنوف الاجهزة الامنية بالتنسيق مع دائرة الصحة والدوائر الخدمية الاخرى وهيئة المواكب الحسينية في المحافظة من اجل حماية امن الزائرين وتوفير الخدمات الصحية والامور الادارية الاخرى وتقديم المساعدة للحالات الإنسانية”.

وأشاد الشمري بمستوى الوعي لدى الزائرين في المحافظة من خلال الامتثال للقانون والارشادات الصحية مما انعكس على تسهيل مهمة تنفيذ الواجبات الامنية واسهم في انجاح الخطة الأمنية”دون اي خروقات تذكر".انتهى4

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