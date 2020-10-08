2020/10/08 | 11:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 29 دقیقة

313 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

بايع مجلس الأمة، الخميس، بالإجماع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، في نبأ تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (8 تشرين الاول 2020)أن "نواب مجلس الأمة بايعوا الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد بإجماع وبحضور 59 عضوا.

وأثنى النواب خلال جلسة المبايعة على اختيار الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد"، مشيدين بـ "الخطوة السريعة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في تزكيته ".

وأكد النواب أن "قرار اختيار نواف، سيدفع البلاد إلى مزيد من الاستقرار، مستذكرين بهذه المناسبة الرجال الأوائل الذين ساهموا في وضع الدستور ودوره في الانتقال السلس للسلطة".

وكان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمس الأربعاء أمرا أميريا، يقضي بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (مواليد 1940 في الكويت)، هو نائب رئيس الحرس الوطني بدولة الكويت.



هو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح من زوجته مريم مريط الحويلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الأمة الكويتي يبايع بالاجماع مشعل الأحمد ذو الـ 80 عاما وليا للعهد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الأمة الكويتي يبايع بالاجماع مشعل الأحمد ذو الـ 80 عاما وليا للعهد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).