طائرات مسيرة وصواريخ.. عاصمة قره باغ تحت القصف المستمر

2020/10/08 | 11:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استُهدفت مدينة ستيباناكرت "عاصمة" ناغورنو قره باغ، ليل الأربعاء - الخميس، بعمليات قصف جديدة، في الوقت الذي أطلقت فيه صفارات الإنذار على فترات منتظمة طوال الليل، في جميع أنحاء المدينة، أعقبتها انفجارات عنيفة هزت الأرض، يتراوح عددها بين ثلاثة وأربعة في كل مرة.

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