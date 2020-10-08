حقائق تكشف لأول مرة عن حياة العراقيين في كندا

2020/10/08 | 11:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- يسعى آلاف المواطنين العراقيين إلى البحث عن فرصة تتيح لهم إمكانية الهجرة إلى كندا أو إلى أي من الدول الأوربية أو الولايات المتحدة الأمريكية؛ نتيجة الظروف شديدة القسوة وغير الإنسانية التي يعانيها أبناء العراق منذ عام 2003 مع بداية الحرب وحتى الآن.ولما شددت أوربا وأمريكا شروطها في قبول طلبات اللجوء من المواطنين العراقيين […]

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