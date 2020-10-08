صالح بذكرى اربعينية الامام الحسين (ع): ثورة الاصلاح بوجه الظلم لا مفر منها

2020/10/08 | 11:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال رئيس الجمهورية برهم صالح في تعزية بمناسبة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، إن "ثورة الإصلاح والتغيير بوجه الظلم والطغيان لا مفر منها، مهما كانت الاثمان غالية".

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