2020/10/08 | 11:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت السلطات الصحية الألمانية إن انتشار خارج عن السيطرة لكورونا بات أمرا ممكنا في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات الصحية الألمانية: انتشار خارج عن السيطرة لكورونا ممكن في البلاد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات الصحية الألمانية: انتشار خارج عن السيطرة لكورونا ممكن في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).