ترامب يعلن عزمه سحب آخر جندي من افغانستان بحلول عيد الميلاد

2020/10/08 | 11:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عزمه على سحب آخر جندي أميركي من أفغانستان بحلول عيد الميلاد، مسرّعاً الجدول الزمني لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.وكتب ترمب في تغريدة على تويتر “علينا أن نعيد العدد الصغير المتبقّي من رجالنا … Readmore

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