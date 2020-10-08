رئيس الجمهورية يعزي بذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)

2020/10/08 | 11:18 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

اكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في تعزية بمناسبة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، إن ثورة الإصلاح والتغيير بوجه الظلم والطغيان لا مفر منها، مهما كانت الاثمان غالية، وهذه الذكرى الخالدة تستدعي استلهام القيم النبيلة منها، وان تكون مساراً في تطبيق الإصلاح والتغيير اللازم من أجل دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة، خادمة لمواطنيها، ومعبّرة عن تطلعاتهم نحو مستقبل مزدهر".

وقال: أن العمل والجهد ينبغي أن يكون مُنصبّاً على مكافحة الفساد الذي حرم العراقيين من التمتع بنعم بلادهم لسنوات طويلة.

وفي ما يلي نص التعزية:

"في هذه المناسبة العظيمة والخالدة، اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، أتقدم بخالص العزاء الى الشعب العراقي، والى الأمة الإسلامية، والى مقام المرجعية العليا في النجف الاشرف.

حيث تمر علينا ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، لتذكرنا بثورة العدالة الاجتماعية، ثورة لإصلاح بوجه الظلم والطغيان.

إذ يقدم لنا الإمام الحسين وآل بيته وصحبه الذين نذروا انفسهم دفاعاً عن قيم العدل والكرامة، دروساً في التضحية والفداء.

كما ويُذكرنا ايضاً عبر الأزمان، أن ثورة الإصلاح والتغيير بوجه الظلم والطغيان لا مفر منها، مهما كانت الأثمان غالية.

في هذه الذكرى الخالدة، علينا ان نستلهم تلك القيم النبيلة، وان تكون مساراً في تطبيق الإصلاحات والتغيير اللازم من اجل دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة، خادمة لمواطنيها، ومعبّرة عن تطلعاتهم نحو مستقبل مزدهر. وليكن عملنا وجهدنا مُنصبّاً على مكافحة الفساد الذي حرم العراقيين من التمتع بنِعَمِ بلادهم لسنوات طويلة.

أُحُيّي الجموع المليونية المتجهة صوب كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، ونؤكد في الوقت ذاته، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لوقاية الزائرين الكرام من وباء كورونا، وندعو من الله عز وجل ان يحفظهم ويحفظ العراقيين جميعاً من هذا الوباء الخطير، وكذلك أهمية الحفاظ على حرمة الزيارة وشعائرها.

كما وأتقدم بالشكر والثناء الجزيل لقواتنا الأمنية البطلة وجميع الاجهزة والمفاصل الساندة، وجموع المتطوعين لخدمة الزائرين المقبلين من كل حدب وصوب، حيث كانت لهذه الجهود الخيرة الدور الكبير في انجاح هذه المسيرة العظيمة والخالدة في قلوب العراقيين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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