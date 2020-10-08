الاطاحة بـ' ماكنة داعش الاعلامية' في كربلاء

2020/10/08 | 11:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات يوم الخميس، عن الاطاحة بما تسمى ماكنة داعش الاعلامية في محافظة كربلاء.

وذكرت الوكالة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه " بعملية استباقية استخباراتية مشتركة من قبل مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات التقنيات والمعلوماتية و استخبارات كربلاء المقدسة في وزارة الداخلية، أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابية مطلوبة وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائها لعصابات داعش الإرهابي".

واضافت ان الارهابية تعمل بصفة إعلامية تدير شبكات إلكترونية تستقطب النساء والفتية من الرجال على منصات التواصل الاجتماعي لغرض انحدارهم ضمن صفوف عصابات داعش الارهابي، وكذلك تقوم بمنتجة العمليات الإرهابية التي تنفذ من قبل الزمر الإرهابية وبثها على الصفحات الإلكترونية التي تدار من قبلها، وقد تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق فني مختص من قبل مديريتي الاستخبارات اعلاه وبالجرم المشهود وضبط داخل هواتفها المحمولة إصدارات ومقاطع فيديويه خاصه بعمليات داعش الإرهابي التي أعدت ومنتجت من قبلها.

واكدت انه ومن خلال التحقيقات الأولية معها اعترفت بأنتمائهما لتلك العصابات الإجرامية وتم تجنيدها ضمن صفوف داعش عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي منذ اكثر من ثلاثة سنين وهي إحدى ماكنات داعش الإرهابي، كما برز دورها في قيادة حملات إعلامية مزيفة بشن هجمات على القوات الأمنية واستهداف المواطنين، مشيرة الى ايداعها التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

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