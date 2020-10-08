عالية نصيف: مزرعة الشاي العراقية في فيتنام “كانت ومازالت مشروعاً للفساد”

2020/10/08 | 11:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..جددت النائبة عالية نصيف مطالبتها للحكومة متمثلة برئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بالتحقيق في قضية مزرعة الشاي التي يمتلكها العراق في فيتنام والتي كانت ومازالت مشروعاً للفساد .وقالت نصيف اليوم :” كنا قد طالبنا منذ أكثر منذ عدة سنوات بفتح تحقيق حول مزرعة الشاي الموجودة في أراض مستأجرة من قبل العراق في […]

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