2020/10/08 | 11:20 - المصدر: الوكالة الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صادقون النيابية: مصرون على استجواب وزير المالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الوكالة الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/08 | 11:20.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الوكالة الاخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون النيابية: مصرون على استجواب وزير المالية) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الوكالة الاخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون النيابية: مصرون على استجواب وزير المالية) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادقون النيابية: مصرون على استجواب وزير المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).