2020/10/08 | 11:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام جلسة الخميس، مع مكاسب البورصة الأمريكية وسط تجدد الآمال بشأن التحفيز الأمريكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام مع مكاسب "وول ستريت") نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام مع مكاسب "وول ستريت") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).