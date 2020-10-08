الأسهم الأوروبية تستهل الجلسة على ارتفاع بقيادة قطاع السفر والترفيه

2020/10/08 | 11:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع مراقبة مناقشات التحفيز الأمريكي.

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