أثارت جدلاً واسعاً.. التربية تكشف أسباب معدلات السادس الإعدادي ’’العالية’’

2020/10/08 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة التربية، الخميس (8 تشرين الأول 2020)، عن أسباب ارتفاع معدلات الطلبة، بعد إعلان نتائج امتحانات السادس الإعدادي يوم أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأسباب التي أدت إلى ارتفاع المعدلات العالية لطلبة السادس الإعدادي، جاءت بعد قرار الوزارة بتقليص المواد الدراسية الداخلية في الامتحانات، والفترة الزمنية الكبيرة التي تمتع بها الطلاب نتيجة العطلة، بسبب تفشي فيروس كورونا".

وأضاف، أن "نسبة ارتفاع المعدلات لطلبة السادس الإعدادي، قابلتها أعداد كبيرة من الرسوب، رغم تسجيل نسبة نجاح للفرع العلمي التطبيقي (‌‎%‎81‎) ، والفرع العلمي الاحيائي (‎%‎74)، والفرع الادبي (77%)".

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن "المعيار الذي اعتمدته التربية في الامتحانات، هو قراءة الطلبة للمواد الدراسية"، لافتاً إلى أن "الوزارة اعتمدت أسئلة واضحة ومفهومة مراعاة للوضع الذي مرت به البلاد خلال العام الدراسي، وتزامناً مع انتشار الجائحة".

ورافق إعلان نتائج امتحانات طلبة السادس الإعدادي يوم أمس، جدلاً واسعاً، بسبب ارتفاع نسبة الطلبة الحاصلين على معدل 90 فأعلى.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت يوم أمس، نتائج السادس الإعدادي للدور الأول من العام الدراسي 2019-2019.

وحددت الوزارة يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري موعداً لأداء امتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي بفروعه العلمي (الاحيائي، التطبيقي)، والفرع الادبي للعام الدراسي، (للدراسة العربية والكردية والتركمانية والدراسة الاجنبية).

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