جمال عبد الناصر ودراما التجربة الناصرية (2-2) - ميثم الجنابي

2020/10/08 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميثم_الجنابي إشكالية التأسيس النظري للفكرة القوميةكان عبد الناصر يعرف، كما يقول عن نفسه، الإجابة على السؤال "ما الذي نريد أن نصنعه".



أما الإجابة على السؤال "ما هو الطريق إلى ما نريد صنعه"، فقد كان أكثر تعقيدا ودرامية.



وشدد عبد الناصر نفسه على ما اسماه بالتغير الهائل والمتعدد في إجابته على هذا السؤال، بحيث لم يجر له ذلك مع أي سؤال آخر.



وهذا بدوره لم يكن معزولا عن أن الإجابة عليه كانت موضوع الخلاف ال ......





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